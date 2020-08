Tiener schiet PSV naar ruime zege, verdedigers helpen AZ langs Lille

In Alkmaar wist AZ na drie nederlagen voor het eerst een oefenwedstrijd te winnen dit seizoen. Lille werd met 2-1 over de knie gelegd. Bij Lille, de nummer 4 van afgelopen seizoen in de Franse competitie, deed de van Ajax overgekomen verdediger Sven Botman ruim een uur mee.

Enkele minuten later tikte hij op aangeven van Sam Lammers de 2-0 binnen en vlak voor rust had hij zijn derde en mooiste goal te pakken. Op de rand van het strafschopgebied kapte hij een verdediger uit en ramde de bal hard in het dak van het doel.

Het duel met Verl, waar de nieuwe PSV-trainer Roger Schmidt zeven seizoenen speelde, was het eerste tijdens het trainingskamp van de Eindhovenaren in het Duitse Marienfeld.

Racing Genk, FC Utrecht en PEC Zwolle waren onlangs allemaal met 1-0 te sterk voor de ploeg van trainer Arne Slot en ook nu leek het die kant op te gaan.

Jérémy Pied had de Franse ploeg na een klein uur spelen op 1-0 gezet met een harde knal. Yukinari Sugawara tekende in de 72ste minuut voor de eerste AZ-treffer in de voorbereiding en deed dat op schitterende wijze. Van meer dan 30 meter afstand schoot hij de bal in het Franse doel.

Een andere verdediger, Thomas Ouwejan, bezorgde AZ tien minuten later de winst door een vrije trap in de kruising te schieten. Zaterdag staat het voorlopig laatste oefenduel van de Alkmaarders op het programma, tegen AS Monaco.