Evacuaties in Spanje en Griekenland vanwege nieuwe bosbranden

Bijna duizend Spanjaarden uit dorpen ten westen van de hoofdstad Madrid zijn opgeroepen om hun huis te verlaten in verband met bosbranden. Ook in Griekenland woeden opnieuw bosbranden en moeten dorpen geëvacueerd worden.

In Spanje gaat het om een grote bosbrand in het landelijke gebied Navalacruz, die sinds zaterdag minstens 12.000 hectare land heeft verwoest. De vuurzee ontstond nadat een auto op een snelweg in brand was gevlogen. De vlammen konden zich snel verspreiden omdat het in het gebied uitzonderlijk heet en kurkdroog is. Ook waait het de afgelopen dagen hard.

Ongeveer 1000 brandweerlieden, onder wie 140 Spaanse militairen, zijn bezig om de brand te bestrijden. Ook helikopters en vliegtuigen zijn ingezet bij het blussen.