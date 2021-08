Zeeland nog altijd hard op zoek naar artsen ondanks wervingsactie met verwenarrangementen

Om in 2029 te kunnen voldoen aan de vraag naar zorg zijn in Zeeland ruim 130 extra academisch gevormde medici nodig. Dit jaar hoopt de provincie vijftien artsen te werven.

Binnen acht jaar gaat de helft van de Zeeuwse huisartsen met pensioen en in veel gevallen is er geen opvolger. Tegelijkertijd neemt door de vergrijzing de zorgvraag toe.

Vooral huisartsen, psychiaters en specialisten ouderengeneeskunde zijn nodig, meldt Omroep Zeeland. Sinds twee jaar loopt daarvoor een brede wervingsactie waaraan tientallen zorginstellingen meedoen.

Congressen, wervende websites en verwenarrangementen

Met behulp van congressen, wervende websites en verwenarrangementen lukte het de afgelopen twee jaar veertig medici - onder wie dertig huisartsen - naar Zeeland te halen. De zoektocht beperkt zich niet tot Nederland, maar strekt zich uit tot het buitenland.

Volgens woordvoerder Jesper Holm van de Zeeuwse arbeidsorganisatie voor zorg ViaZorg gaat het om een langdurend traject: "Het is niet zo van: je belt een arts op en je zegt dat het hier leuk wonen is vlakbij het strand en dat ze dan zeggen: 'het is goed, ik kom'. Zo werkt het niet."

ViaZorg hoopt dit jaar vijftien huisartsen naar Zeeland te halen, meldt Holm. "Ik kan zeggen dat er mensen geïnteresseerd zijn geraakt om in Zeeland te komen werken dus ik heb goede hoop dat we de doelstelling halen."