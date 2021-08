Roglic raakt rode trui in Ronde van Spanje kwijt aan ritwinnaar Taaramäe

Primoz Roglic is zijn rode trui in de Ronde van Spanje na twee dagen kwijtgeraakt. De 31-jarige Sloveen veroverde de leiderstrui in de openingstijdrit, maar moest maandagmiddag in de derde etappe toezien hoe Rein Taaramäe de leiding in het algemeen klassement overnam.

Taaramäe veroverde niet alleen de rode trui, maar pakte ook de ritzege. Voor de 34-jarige Est is het de tweede keer in zijn carrière dat hij een etappe in de Vuelta op zijn naam schrijft. Tien jaar geleden won hij voor het eerst een rit in de Spaanse grote ronde.

Olympisch wegkampioen Richard Carapaz kon het tempo op de 7,8 km lange slotklim Picón Blanco (gemiddeld 9,3%) niet volgen en verloor tijd, net als onder anderen Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Hugh Carthy en Romain Bardet.

Aankomst bergop

De derde rit was de eerste met aankomst bergop. De finish lag op de steile Picón Blanco. In aanloop daarnaartoe moesten er eerst nog twee colletjes van de derde categorie beklommen worden op het 202 kilometer lange parcours vanuit startplaats Santo Domingo de Silos.

Acht renners wisten weg te rijden uit het peloton en vormden de kopgroep van de dag. De Nederlander Jetse Bol van de Burgos-ploeg was een van de vluchters, die maximaal negen minuten voorsprong kregen.