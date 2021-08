Nordin Amrabat laat zandbak achter zich en tekent bij Griekse topclub AEK

Nordin Amrabat keert terug op de Europese voetbalvelden. De 34-jarige aanvaller tekent voor twee seizoenen bij de Griekse topclub AEK Athene.

Het is voor Amrabat zijn tiende club in zijn voetballoopbaan. De afgelopen drie jaar zat hij voor een lucratief avontuur in Saudi-Arabië bij Al Nassr.

Daarvoor stond de vleugelspits in Europa onder contract bij clubs als PSV, Galatasaray, Málaga en Watford.

Bij AEK, dat hem transfervrij binnenhaalt, krijgt Amrabat rugnummer 7.