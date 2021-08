Zo konden de Taliban Afghanistan razendsnel innemen

NOS op 3 maakte een explainer over de huidige situatie in Afghanistan en over hoe het land daar gekomen is:

"Dat de Amerikanen koste wat kost wilden vertrekken, heeft natuurlijk een belangrijke rol gespeeld. Maar een andere beslissende factor is het netwerk dat de Taliban de afgelopen jaren hebben opgebouwd", zegt ze. "Ze hebben veel contacten gelegd met Afghanen, met de boodschap: deze regering gaat het niet redden, dus sluit je bij ons aan. Dus het is vooral een psychologische en diplomatieke overwinning geweest. En die hebben we niet zien aankomen, in ieder geval niet zo snel."

Razendsnel, overrompelend, ongekend: over de opmars van de Taliban in Afghanistan is de afgelopen dagen veel gezegd. In ongeveer twee weken tijd namen strijders van de radicaal-islamitische beweging cruciale Afghaanse steden in, met gisteren als sluitstuk de hoofdstad Kabul.

Afghanistan-kenner Van Bijlert gaat ervan uit dat ze dit wel menen, maar misschien niet kunnen waarmaken. "Het is onduidelijk hoe het er concreet gaat uitzien. Veel van de leiders zijn nog dezelfde en zij zijn in grote lijnen hetzelfde blijven denken over de regels. Ze hebben daarnaast nog steeds niet duidelijk gemaakt hoe zulke rechten 'volgens de sharia' eruitzien."

Dat hebben ze slim gedaan, zegt hij. "En daarin schuilt het falen van de internationale gemeenschap. We zijn niet zelf met ze gaan onderhandelen. Dat gebeurde pas na 2018, toen oud-president Trump besloot om dat te gaan doen. We dachten: de Taliban zijn niet meer relevant. Dus zijn ze hun eigen gang gegaan."

Volgens Kamminga is er in die twintig jaar van westerse aanwezigheid in Afghanistan wel veel gebeurd in het land, maar heeft een groot deel van de achterban van de Taliban daar niet van geprofiteerd. "Meer dan de helft van de bevolking leeft nog onder de armoedegrens, vooral in regio's buiten de grote steden. Daar konden de Taliban dus snel doorstoten."

Overigens schrijven meerdere media, zoals The Washington Post , dat die deals ook gepaard gingen met bedreigingen en beloftes over geld en genade.

Ook Jorrit Kamminga, Afghanistan-volger bij Instituut Clingendael, zegt dat de overwinning lang niet overal via 'militaire overmacht' is bereikt. "De Taliban hebben op lokaal niveau onderhandeld over de inname van steden en zijn erin geslaagd om met lokale machthebbers deals te sluiten. Dat laat zien dat die lokale en provinciale politiek belangrijker is dan het centralistische model dat wij de afgelopen twintig jaar hebben geprobeerd door te voeren."

De Taliban (letterlijk: studenten) zijn eigenlijk nooit helemaal weggeweest uit Afghanistan. Hoewel de extremistische islamitische beweging, die in de jaren 90 een schrikbewind voerde in het Centraal-Aziatische land, daar in 2001 werd verdreven, zijn Taliban-strijders altijd actief gebleven .

Volgens Van Bijlert, die onder meer via haar Afghanistan Analysts Network veel contacten heeft in het land, is het de vraag of de Taliban hun 'beleid' straks over het hele land voeren of dat er lokale verschillen zullen zijn. "Veel mensen zijn bang dat lokale machthebbers wel eens veel gewelddadiger of strikter zouden kunnen zijn dan het officiële beleid voorschrijft."

"En die angst is er niet alleen voor wetten en regels, maar ook voor het omslaan van de hele sfeer, met name in de stad. Dat het voor vrouwen op straat bijvoorbeeld veel vijandiger voelt."

Afghanistan-volger Kamminga denkt dat we de beloftes van de Taliban met een flinke korrel zout moeten nemen. "De vraag is of ze nu al bezig zijn met het terugdraaien van allerlei rechten, maar ze gaan zeker niet door met de internationale agenda die wij ook als Nederland hebben gesteund: die voor vrouwen, vrede en veiligheid."

In 2019, toen toenmalig president Trump bekendmaakte het Amerikaanse leger sneller terug te trekken uit Afghanistan, maakten we deze uitlegvideo over de Taliban: