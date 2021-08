Zoekactie naar overboord geslagen passagier cruiseschip bij Vlieland gestaakt

In de Noordzee ten noorden van Vlieland is vanmiddag naar alle waarschijnlijk een passagier van een cruiseschip verdronken. De circa 80-jarige man sloeg vanmiddag overboord en viel 27 meter naar beneden.

Het cruiseschip MS Europa, dat van Hamburg naar Antwerpen voer, keerde om en alarmeerde de reddingsdiensten. Met twee helikopters, een vliegtuig en vijf schepen is urenlang naar de man gezocht.

Om 17.55 uur werd de zoektocht gestaakt. Volgens de Kustwacht was de kans dat de bejaarde man het had overleefd, vrijwel tot nul gedaald. Ook werd het zoeken bemoeilijkt door tot wel vijf meter hoge golven. Er is een gebied van 20 vierkante mijl doorzocht.

Aanvankelijk was onduidelijk of er echt iemand overboord geslagen was. Meerdere passagiers hadden gemeld dat ze iemand overboord hebben zien vallen. Na een telling werd bevestigd dat er inderdaad iemand verdwenen was.