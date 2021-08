Acht Nederlandse mountainbikers komen in actie op de WK, onder wie Van der Poel

Mathieu van der Poel is opgenomen in de selectie voor de WK mountainbiken in Val di Sole. Bondscoach Gerben de Knegt selecteerde bij de mannen voorts Milan Vader en David Nordemann. De WK zijn van 25 tot en met 29 augustus.

Bij de vrouwen vormen Anne Tauber, Anne Terpstra, Lotte Koopmans, Ceylin del Carmen Alvarado en Sophie von Berswordt de Oranjeselectie. Terpstra en Tauber wonnen zondag op de EK respectievelijk de zilveren en bronzen medaille.

Van der Poel zal zich in Italië willen revancheren voor zijn prestatie op de Olympische Spelen. In Tokio zag hij zijn olympische droom in rook opgaan door het ontbreken van het beruchte plankje tijdens wedstrijd, waardoor hij op de rotsen onderuit ging. Het plankje lag er tijdens de trainingen nog wel. De mountainbiker, die ook prima op de wielrenfiets uit de voeten kan, heeft door de valpartij nog steeds pijn aan zijn rug.