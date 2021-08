NOS Voetbalpodcast #168: 'Door vertrek Berghuis kunnen anderen zich beter ontplooien'

Een nieuw voetbalseizoen is begonnen en dus gaat ook de NOS Voetbalpodcast weer van start. In aflevering 168 bespreekt presentator Arno Vermeulen samen met Jan Roelfs, Arman Avsaroglu en Philip Kooke het afgelopen voetbalweekend.

Uiteraard komt de goede start van de traditionele topdrie aan bod. Met name de prestatie van Feyenoord viel op. De Rotterdammers wonnen met 4-0 op bezoek bij Willem II. "Het zag er heel goed uit", vertelt Avsaroglu.

'Beter ontplooien'

"Arne Slot maakt een sterke indruk. Daarnaast is het vertrek van Steven Berghuis heel goed uitgekomen. Als een speler zo veel beter is dan de rest kan hij anderen in de schaduw stellen. Nu is Berghuis weg en kan de rest van het team zich veel beter ontplooien."

Verder onder meer aandacht voor de rol van Berghuis bij Ajax, de keuzes van PSV-trainer Roger Schmidt en het Nederlands elftal.