KNVB brengt ADO drie punten in mindering, club gaat in beroep

De KNVB heeft besloten om ADO Den Haag drie punten in mindering te brengen. De club zelf heeft laten weten in beroep te gaan tegen de straf.

Vanwege de vertrouwelijkheid van deze maatregel geeft de KNVB geen toelichting op het besluit. Het ligt echter voor de hand dat het te maken heeft met de financiële problemen van ADO, waardoor het moeilijk is een sluitende begroting samen te stellen.

ADO blijft koploper

"Uiteraard is het er ons alles aan gelegen om dit te voorkomen", is te lezen in het persbericht van ADO Den Haag. "Aangezien er voldoende aanknopingspunten zijn om hiertegen in beroep te gaan, zal advocaat Dolf Segaar deze week namens ADO Den Haag het beroepschrift indienen."

De club meldt ook dat tot het moment van een uitspraak van de beroepscommissie de drie punten aftrek geen feit is. ADO Den Haag, dat vorig seizoen degradeerde, blijft dus koploper in de Keuken Kampioen Divisie.