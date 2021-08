Opluchting bij studenten: introweek met fysieke activiteiten

In diverse studentensteden in het hele land begint vandaag de introductieweek voor nieuwe studenten. Onbekommerd feestvieren is er niet bij vanwege de coronaregels, maar studenten zijn blij dat een hele hoop activiteiten wél kunnen doorgaan.

Op last van de gemeente zette het bestuur van de introductieweek in Groningen een streep door evenementen in de binnenstad, maar op een festivalterrein buiten het centrum mag wel van alles worden georganiseerd. Zo is er een terrassenfestival, waar maximaal 500 nieuwe studenten iets met elkaar kunnen drinken. Op een informatiemarkt leren de studenten dingen over het studentenleven in de stad.

"Gelukkig kunnen we genoeg doen, het wordt een heel mooie week", zegt Willemijn Griep, voorzitter van het KEI-bestuur, tegen RTV Noord. "Er gaat ontzettend veel wél door."

Ook online activiteiten in Utrecht

Ook bij de UIT-week in Utrecht zijn ze blij dat er een stuk meer mogelijk is. "Vorig jaar waren er heel veel beperkingen en was er veel online. Nu kunnen we fysiek in het Griftpark toch een UIT neerzetten", zegt voorzitter Nabil Asaksak, van de introductieweek tegen RTV Utrecht. Zo worden er workshops aangeboden en gaan studenten in groepjes langs horecagelegenheden.

Toch heeft de organisatie van de UIT-week de online activiteiten niet helemaal losgelaten. Aan een digitaal programma doen zo'n 1800 nieuwe studenten mee. Daarvoor is in TivoliVredenburg een speciale tv-studio uit de grond gestampt. "We hebben deze week zes livestreams, allemaal erop gericht om de student kennis te laten maken met Utrecht en met hun medestudenten", legt Merel Smeets van de organisatie uit.