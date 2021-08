Laporta haalt uit naar Bartomeu: 'Situatie verschrikkelijk, 1,35 miljard euro schuld'

Voorzitter Joan Laporta heeft maandag keihard teruggeslagen naar zijn voorganger Josep Maria Bartomeu. De voorzitter gaf in een speciaal belegde persconferentie uitleg over de slechte financiële situatie bij FC Barcelona.

Laporta reageerde op de open brief van Bartomeu, die daarin op zijn beurt keihard had uitgehaald naar zijn opvolger. Bartomeu vond het onder andere onterecht dat hij de schuld kreeg van het gedwongen vertrek van sterspeler Lionel Messi.

Laporta ging de punten van de brief van Bartomeu stuk voor stuk af en zei dat de brief "vol leugens" stond.

"Het beleid van Bartomeu heeft voor een dramatische financiële situatie gezorgd. De schuld bij de bank is toegenomen. Behoorlijk veel zelfs. De schuld bedraagt 1,35 miljard euro", zei Laporta.

Torenhoge loonkosten

Diverse spelers van FC Barcelona moesten vlak voor de start van de competitie salaris inleveren, omdat anders de nieuwelingen, onder wie Memphis Depay, niet ingeschreven konden worden in La Liga. Volgens Laporta kwam dat door een verkeerde salarishuishouding.

"De loonkosten bedroegen 617 miljoen euro", zei Laporta. "Dat is 25 tot 30 procent meer dan de kosten die onze concurrenten maken."

De voorzitter verontschuldigde zich dat hij in zijn persconferentie met zoveel details en cijfers kwam, maar achtte het noodzakelijk. "Het is noodzakelijk om duidelijk te maken wat voor puinhoop er hier van gemaakt is. Het is aan ons de taak om die enorme puinhoop op te ruimen en te bouwen aan een gezonde en stabiele toekomst voor deze club."