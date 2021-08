Motorcoureur Viñales vertrekt met conflict bij Yamaha en gaat racen voor Aprilia

Motorcoureur Maverick Viñales zet zijn MotoGP-loopbaan voort bij Aprilia. De 26-jarige Spanjaard reed sinds 2017 in dienst van Yamaha. Viñales, die dit seizoen een wedstrijd won en als tweede finishte tijdens de TT van Assen, had in juni al aangegeven dat hij na dit seizoen zou vertrekken bij het Japanse team.

Sinds dat moment werd duidelijk dat de coureur en Yamaha, de ploeg die met de Fransman Fabio Quartararo de leider van het wereldbekerklassement in de gelederen heeft, in onmin met elkaar leven. Tijdens de Grand Prix van Stiermarken blies Viñales de motor bewust op, waarna hij door zijn ploeg voor de Grand Prix van Oostenrijk, van het afgelopen weekend, werd geschorst. Na deze actie bood Viñales wel zijn excuses aan, maar het is wel de vraag of hij dit seizoen nog in actie gaat komen.

Zijn nieuwe ploeg Aprilia is wel blij met de Spanjaard, die zevende staat in het wereldbekerklassement. Teambaas Rivola noemt Viñales een coureur van topniveau. Met hem en een nieuwe motor hoopt de teambaas dat Aprilia zich in 2022 kan voegen bij de hoofdrolspelers in de MotoGP.