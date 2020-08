Gewapende overval op huis van YouTube-ster Nikkie de Jager

Het huis van YouTube-ster Nikkie de Jager in Uden is vanmiddag rond 16.00 uur overvallen, meldt Omroep Brabant. Minimaal drie overvallers drongen het huis binnen. Ze bedreigden de bewoners, waarschijnlijk met een vuurwapen, en gingen er met een onbekende buit vandoor.

Volgens de politie liep een van de bewoners 'oppervlakkige verwondingen' op. Het is niet duidelijk is of het gaat om De Jager zelf, beter bekend als NikkieTutorials, of om haar verloofde.

De daders zijn na de overval in een beige auto richting de snelweg A50 gevlucht. De politie stuurde na de overval een Burgernetmelding. Het gaat om tenminste drie verdachten, die hoodies droegen en getint zijn. Mensen die hen zien moeten geen actie ondernemen, maar 112 bellen, aldus de politie.

De Jager woont in een landhuis in Uden, dat ze in 2017 kocht.