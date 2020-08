Gewapende overval bij Nikkie de Jager thuis; 'Een van mijn grootste nachtmerries'

Het huis van YouTube-ster Nikkie de Jager in Uden is vanmiddag rond 16.00 uur overvallen, meldt Omroep Brabant. Minimaal drie overvallers drongen het huis binnen. Ze bedreigden de bewoners, waarschijnlijk met een vuurwapen, en gingen er met een onbekende buit vandoor.

Volgens de politie liep een van de bewoners 'oppervlakkige verwondingen' op. Het is niet duidelijk of het gaat om De Jager zelf, beter bekend als NikkieTutorials, of om haar vriend. Later op de avond reageerde De Jager via Instagram. Ze bevestigt dat zij en haar vriend in hun huis aangevallen en beroofd zijn en bedreigd met een pistool. "Een van mijn grootste nachtmerries werd werkelijkheid", schrijft ze.