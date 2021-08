Kritische Poolse nieuwszender mag blijven uitzenden door Nederlandse licentie

De Poolse nieuwszender TVN24 heeft een Nederlandse uitzendlicentie gekregen. Daardoor mag het kanaal blijven uitzenden in de Europese Unie, ook als Polen besluit de lokale licentie niet te vernieuwen, schrijft moederbedrijf Discovery in een verklaring.

Het voortbestaan van de laatste zender in het land die kritiek uit op de regering is in gevaar. Vorige week nam het lagerhuis een omstreden wijziging van de mediawet aan. Als ook de senaat ermee akkoord gaat, mogen niet-Europese bedrijven geen meerderheidsbelang meer hebben in Poolse media.

De Poolse regering zegt dat de aanpassing van de mediawet nodig is om buitenlandse beïnvloeding via de media te kunnen tegengaan. Critici noemen het een manier om de persvrijheid te beperken.

Lost het probleem niet op

De licentie van TVN verloopt eind september. "Als de Poolse omroepraad de licentie niet hernieuwt, mogen we door de Nederlandse licentie, in samenspraak met Poolse en Europese wetgeving, verder uitzenden op TVN24", schrijft Kasia Kieli, de Europese president van Discovery.

Kieli benadrukt dat de zender ten strijde blijft trekken tegen de Poolse regering. "Dit lost het probleem niet op dat we hebben met de nieuwe mediawet", zegt Kieli. "De toekomst van TVN en de persvrijheid in Polen zijn nog steeds in gevaar."

Discovery kondigde vorige week juridische stappen aan tegen de Poolse regering. Volgens het mediaconcern overtreedt Warschau met de nieuwe wetgeving een bilateraal investeringsverdrag met de Verenigde Staten. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken sprak eerder al zijn grote zorgen uit over de wet.