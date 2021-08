Luchtalarm gaat per ongeluk af in regio Utrecht

In de regio Utrecht is per ongeluk het luchtalarm afgegaan. Gedurende enkele minuten waren sirenes te horen, maar er was geen sprake van een noodsituatie. Er ging iets mis tijdens een test, meldt de Veiligheidsregio Utrecht.

Het luchtalarm ging rond 11.00 uur af in onder meer de stad Utrecht, Houten, Maarssen en Amersfoort. Het leidde op sociale media tot vragen.