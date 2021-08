AZ vindt vervanger doelman Bizot bij het Deense Nordsjælland

AZ is bij de zoektocht naar een nieuwe doelman uitgekomen bij Peter Vindahl Jensen. De 23-jarige Deen komt over van FC Nordsjælland uit zijn thuisland en tekent een contract tot medio 2025 in Alkmaar.

Voormalig jeugdinternational Vindahl Jensen moet Marco Bizot doen vergeten. Bizot verdedigde de afgelopen jaren met succes het doel van AZ. Hij maakte deze zomer de overstap naar Stade Brest in de Franse Ligue 1.

Afgelopen weekend, in de met 1-0 verloren seizoensopener tegen RKC, stond Hobie Verhulst op doel.