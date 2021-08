Oppositieleider wint presidentsverkiezingen Zambia

De presidentsverkiezingen in Zambia zijn gewonnen door oppositieleider Hakainde Hichilema. De kiescommissie heeft bekendgemaakt dat hij een ruime zege heeft behaald op zittend president Edgar Lungu. Die heeft zijn nederlaag nog niet toegegeven.

De 59-jarige Hichilema is een voormalig zakenman die al vijf keer vergeefs een gooi deed naar het presidentschap in het Afrikaanse land. De laatste keer, in 2016, werd hij nipt verslagen door Lungu. Maar die verloor de afgelopen jaren de gunst van de kiezer, onder meer vanwege de hoge inflatie, corruptie, mensenrechtenschendingen en de grote schulden waarin hij het land heeft gestoken.

Hichilema van de Verenigde Partij voor Nationale Ontwikkeling beloofde in de verkiezingscampagne de economie uit het slop te halen. Het leverde hem vooral onder jongere kiezers veel stemmen op bij de verkiezingen van donderdag. Hij kreeg volgens de kiescommissie 2,8 miljoen stemmen. Lungu bleef steken op 1,8 miljoen.

Constitutionele Hof

Mogelijk gaat Lungu de uitslag aanvechten. Kort na de verkiezingen, toen zijn nederlaag zich al aftekende, verklaarde hij dat de verkiezingen niet vrij en eerlijk waren geweest. Zo zou geweld zijn gepleegd tegen aanhangers van zijn partij Patriottisch Front. Binnen een week moet de 64-jarige Lungu besluiten of hij naar het Constitutionele Hof stapt.

Verkiezingswaarnemers van de Europese Unie laten overigens een ander geluid horen. Zij zeggen dat staatsmedia de oppositie hebben benadeeld en wijzen erop dat rond de verkiezingen sociale media op slot gingen, in een kennelijke poging om jonge kiezers tegen te werken.