Man doodgestoken bij tennisclub in Rozenburg

Een man is vanochtend rond 06.00 uur neergestoken op de parkeerplaats van een tennisclub in Rozenburg, Zuid-Holland. Toen de politie aankwam, was hij al overleden. Het slachtoffer zat in een auto.

De politie heeft in de omgeving van de tennisclub aan de Koninginnelaan een verdachte aangehouden. Wat het motief is van de steekpartij, is nog niet bekend. De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer. Naasten zullen eerst worden ingelicht.