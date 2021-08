Paginagrote advertentie Bodem Beweging: 'Groningers dupe van falend beleid'

Ook staat in de advertentie dat er een duidelijke lijn nodig is bij de afhandeling van schade. Ingehuurde deskundigen die metingen doen, zouden weinig verstand hebben van mijnbouwschade. "Dat levert vaak grillige vergoedingspatronen op: je buren krijgen de schade wel vergoed, maar jij niet." Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) erkende dat eerder dit jaar ook.

Zo wil de Bodem Beweging dat zwakke huizen snel worden versterkt, omdat het risico op zwaardere aardbevingen nog niet helemaal weg is. Dat duurt nog veel te lang, waardoor mensen in onzekerheid zitten en in sommige gevallen zelfs psychische problemen hebben, zegt de actiegroep.

In een paginagrote advertentie in diverse landelijke dagbladen pleit de actiegroep Groninger Bodem Beweging voor een duidelijk kabinetsbeleid rond de aardbevingsproblematiek. "Groningers zijn geen slachtoffer van een natuurramp, maar duizenden bewoners zijn tot slachtoffer gemaakt door onverantwoorde gaswinning en daaropvolgend falend overheidsbeleid."

Al met al wil de Groninger Bodem Beweging dat er beter wordt geluisterd naar de slachtoffers en dat de burger "werkelijk centraal wordt gesteld".

In het meest recente jaarlijkse rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen staat dat zo'n 14.000 Groningers nog steeds niet weten of hun huis veilig is bij een aardbeving. Sinds het begin van de inspecties in 2016 is bij 7500 panden nog niets onderzocht. 2000 adressen zijn inmiddels wel versterkt.

Om kleine en gemakkelijke schadegevallen snel te kunnen afhandelen, heeft het IMG het dit jaar mogelijk gemaakt om een eenmalige vergoeding van 5000 euro aan te vragen. 200.000 mensen komen daarvoor in aanmerking. De regeling is bedoeld om de schadeafhandeling te versnellen.