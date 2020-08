Op veld 6 van het UEFA-complex is het nieuwe Champions League-seizoen al begonnen

De ontmoeting betrof één duel in plaats van een gebruikelijke uit- en thuiswedstrijd en vond plaats op de sportvelden van de UEFA in Nyon.

Het Noord-Ierse Linfield en Tre Fiori uit San Marino hadden zaterdag in Zwitserland de primeur in de halve finale van de kwalificaties voor de voorronde.

Terwijl nog twee achtste finales moeten worden afgewerkt in de Champions League, is het nieuwe seizoen van de grootste Europese clubcompetitie alweer onderweg.

Het duel werd op veld 6 van het complex gespeeld, maar de UEFA beschikte tot verdriet van de clubs hier niet over de faciliteiten om de wedstrijd via een livestream aan te bieden.

The Blues zegevierden op Windsor Park met 3-2, maar gingen in Bakoe met 2-1 strijdend ten onder. "Dit verlies doet ontzettend pijn, maar ik ben immens trots op mijn spelers. Het waren acht fantastische weken", complimenteerde coach David Healy na afloop zijn Linfield-spelers.

Het traditierijke Linfield is sinds jaar en dag een vaste klant in de voorronden van de Europese clubcompetities, maar wacht nog op zijn debuut in de groepsfase. Dit is overigens geen enkele Noord-Ierse club tot nu toe gelukt.

En de start van het nieuwe Europese seizoen is dus opnieuw goed voor de club, die koploper was toen in Noord-Ierland de competitie werd stilgelegd en als kampioen werd aangewezen.

Drita of Inter Escalades?

Linfield speelt dinsdag in de finale van de kwalificatie tegen het Kosovaarse Drita of Inter Escalades uit Andorra. De clubs treffen elkaar later vandaag op veld 1 van het UEFA-complex, en daar is wel een livestream aanwezig.