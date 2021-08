Wekdienst 16/8: Rutte en Kaag weer bij Hamer • Eerste dag na verovering Kabul door Taliban

Wekdienst - ANP/bewerking NOS

Goedemorgen! In Den Haag praten partijleiders Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) met informateur Mariëtte Hamer over het 'regeerdocument' waaraan beide partijen hebben geschreven. En in Kabul is de eerste dag aangebroken na de verovering van Kabul door de Taliban.

We beginnen met het weer. In de ochtend is het overwegend bewolkt en vanuit het noordwesten trekken enkele regenbuien over ons land. Overdag is het vrij onstuimig met een stevige noordwestenwind en enkele buien. Met maximum 17 graden is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Tegen de avond trekt de wind verder aan en zijn er in het noordwestelijk kustgebied windstoten mogelijk van 80 tot 90 kilometer per uur.

Weerkaart - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In Den Haag praten partijleiders Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) met informateur Mariëtte Hamer over het 'regeerdocument' waaraan beide partijen hebben geschreven. Het document gaat over een regeerakkoord met andere partijen, zoals GroenLinks, PvdA, CDA of CU. Ook met hen wordt komende week gesproken.

De 41-verdachte Ferry T. staat voor de rechter voor het doodsteken en het in de brand steken van een 23-jarige Haagse vrouw in mei dit jaar. Hij wordt verdacht van moord of doodslag.

In Alkmaar staan twee verdachten van explosies bij Poolse supermarkten in de rechtbank terecht. De twee Amsterdammers Antonio N. (26) en Hyron A. (20) worden verdacht van aanslagen op Poolse supermarkten in Heeswijk Dinther, Beverwijk en Tilburg.

En als de Poolse regering niet voor middernacht heeft bevestigd dat ze luistert naar het Europees Hof van Justitie en een einde maakt aan een tuchtregeling voor rechters, kunnen financiële sancties volgen. Wat heb je gemist? In Kabul is de eerste dag aangebroken na de verovering van de stad door de Taliban. De Afghaanse hoofdstad viel gisteren in handen van de extremistische groepering; gisteravond laat riepen Talibanstrijders de overwinning uit. Inmiddels lijkt vooral bij het vliegveld van Kabul de spanning op te lopen. Lees hier een overzicht van wat de Taliban sinds gisteravond hebben gedaan, hoe de situatie nu is in de stad en bij het vliegveld, en hoe de evacuatie van onder meer westerse diplomaten en burgers verloopt. Ander nieuws uit de nacht Dodental aardbeving Haïti nu op 1297, zoeken naar overlevenden gaat door: Het straatarme land werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,2.

Kaag ziet nog altijd niets in kabinet met ChristenUnie: "Het moet echt anders. Dat doe je met een andere samenstelling van het kabinet, met andere keuzes en prioriteiten"

Papiertekort groot probleem voor boekensector, sommige titels even niet voorradig: Door de coronapandemie is er wereldwijd een enorme vraag naar kartonnen dozen voor pakketjes van webwinkels. En dan nog even dit: Het strand in Zandvoort is sinds gisteren weer een stukje schoner. Twee kleine robots rijden op het zand en detecteren klein afval, zoals sigarettenpeukjes. Het bedrijf achter de strandrobots vraagt hulp om ze nog slimmer te maken; het publiek kan het afval op foto's via een app labelen. Uiteindelijk moeten de kleine robots communiceren met een grotere robot, die het afval ook gaat opruimen, schrijft NH Nieuws.