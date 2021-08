Een dag later in Kabul: zo is het nu in de stad en dit zeggen de Taliban

In Kabul is het de eerste dag na de verovering van de stad door de Taliban. De Afghaanse hoofdstad viel gisteren in handen van de extremistische groepering; gisteravond laat riepen Talibanstrijders de overwinning uit. Inmiddels is het vooral op de luchthaven van Kabul chaotisch; op de straten is het rustiger.

Een overzicht van wat de Taliban sinds gisteravond hebben gedaan, hoe de situatie nu is in de stad en bij het vliegveld, en hoe de evacuatie van onder meer westerse diplomaten en burgers verloopt.

Taliban eisen overwinning op

De Taliban hebben vanuit het presidentieel paleis de overwinning uitgeroepen.

Een van de leiders van de Taliban spreekt van een ongeëvenaarde prestatie, maar zegt ook dat het echte werk nu pas begint: Afghanistan effectief regeren en problemen oplossen voor de bevolking.

President Ghani heeft op Facebook erkend dat de Taliban de machtsstrijd gewonnen hebben. Ghani is gevlucht en zit vermoedelijk in buurland Tadzjikistan.

Taliban-woordvoerders hebben bij meerdere media uitspraken gedaan over wat de wereld kan verwachten: bij Al Jazeera zei een woordvoerder dat de nieuwe machthebbers een relatie willen opbouwen met de internationale gemeenschap en dat het nieuwe bestuur snel vorm zal krijgen. Eerder zei een andere woordvoerder bij de BBC dat niemand in Kabul hoeft te vrezen voor zijn leven. "Er komt geen wraak."

Situatie in Kabul