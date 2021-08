Genieten van het nieuwe PSV: 'Een geweldig elftal'

Het verschil met vorig seizoen is volgens Van der Vaart groot bij de ploeg van coach Roger Schmidt. "Er zit veel meer rust in de ploeg, meet voetballend vermogen. Ik zit echt te genieten van PSV. Het wordt echt een fantastische competitie. Als je naar Ajax kijkt. Daar mis je een beetje snelheid voorin."

"Het is een geweldig elftal", zegt Rafael van der Vaart in Studio Voetbal over het nieuwe PSV, dat indruk maakte in de voorrondes van de Champions League en de eredivisie begon met een 2-0 zege bij Heracles Almelo . "Ze hebben zo veel kwaliteit, zo veel snelheid voorin, Madueke is geweldig in vorm. Het klopt gewoon."

Theo Janssen: "Ajax is vooral goed in het positiespel."

Van Hooijdonk: "Wat PSV goed heeft gedaan is de selectie al op poten hebben op het moment dat je moet presteren."

Komende woensdag speelt PSV in de play-offs van de Champions League tegen Benfica in Lissabon. De return is zes dagen later in Eindhoven. "Ze kunnen het echt redden", denkt Arno Vermeulen. "We praten over een wedstrijden van 20 miljoen euro. Het moet nu kunnen."

