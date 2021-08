Medvedev op dreef met winst bij Masters, derde titel dit seizoen

Daniil Medvedev heeft het masterstoernooi in Toronto gewonnen. De mondiale nummer twee won met 6-4, 6-3 van de Amerikaan Reilly Opelka en pakte zijn twaalfde ATP-titel en de derde van dit jaar. (Eerder won hij in Marseille en op Mallorca)

De Rus had dit jaar op Roland Garros in de derde ronde niet veel moeite met de Amerikaan (6-4, 6-2, 6-4) en was in de finale van het toernooi in Canada opnieuw de baas. Opelka verzette zich met hand en tand, maar de geweldig retournerende Medvedev gaf geen krimp.

De Amerikaan oogde bij tijd en wijle onzeker en na bijna 1,5 uur capituleerde hij op eigen service op Medvedevs eerste matchpoint. De Rus was op het hardcourttoernooi ook in 2019 finalist en verloor toen van Rafael Nadal.