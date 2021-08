Taliban in presidentieel paleis, willen 'Islamitisch Emiraat Afghanistan' uitroepen

De Afghaanse regering heeft de inname niet officieel bevestigd. Wel is op videobeelden van nieuwszender Al-Jazeera te zien dat strijders en commandanten van de Taliban in het gebouw rondlopen:

Talibanstrijders hebben het presidentiële paleis in Kabul ingenomen. Een woordvoerder van de extremistische beweging zei aan het begin van de avond dat spoedig het "Islamitische Emiraat Afghanistan" zou worden uitgeroepen vanuit het paleis, maar dat is nog niet gebeurd.

De Taliban gaven aan het eind van de middag (Nederlandse tijd) hun troepen het bevel om het centrum van de stad binnen te trekken. Volgens de beweging was dat om de openbare orde te bewaken, omdat de politie zou zijn vertrokken.

Kort daarvoor was duidelijk geworden dat president Ghani het land is ontvlucht. Op Facebook schrijft hij dat het een moeilijk besluit was. Er was volgens hem mogelijk een "enorme humanitaire ramp gebeurd" als hij zou zijn gebleven in Kabul. Hij suggereert dat Talibanstrijders dan een nietsontziend offensief zouden zijn begonnen.

'Taliban hebben gewonnen'

Ook schrijft hij dat de Taliban de strijd hebben gewonnen en roept hij de extremistische beweging op met een duidelijk plan te komen om de angst en onzekerheid bij de bevolking weg te nemen. Hij zegt niet waar hij nu is.

Het presidentieel paleis ligt in het centrum van de stad, in de zogenoemde groene zone. "Dat is normaal gesproken de meest beveiligde en ondoordringbare wijk van Kabul, vol ambassades en kantoren van Westerse hulporganisaties", zegt correspondent Aletta André. Maar op foto's is te zien dat de controleposten nu zijn verlaten. "De hele dag is er eigenlijk geen verzet geweest tegen de Taliban."