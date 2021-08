Razendsnelle opmars Taliban 'geen deukje, maar enorme deuk' in populariteit Biden

De situatie zal geen deukje, maar een enorme deuk veroorzaken in de populariteit van Biden, voorspelt De Vries. De uit de hand lopende situatie in Afghanistan kan zelfs bepalend worden voor zijn presidentschap. "Zo groot is het. Bij de tussentijdse verkiezingen zal dit hard worden ingezet door de Republikeinen en volledig op het bordje van Biden worden geschoven."

In de VS overheerst vooral de schok rondom de snelheid van de opmars. Drie dagen geleden werd nog voorspeld dat het dertig dagen zou duren voordat de Taliban Kabul zouden bereiken, zegt De Vries. Die inschatting werd gemaakt door Biden op basis van informatie van de inlichtingendiensten. "En nu krabt iedereen aan zijn achterhoofd hoe de inlichtingendiensten zo hebben kunnen falen."

"Amerika is vanochtend wakker geworden met het gevoel dat 20 jaar Amerikaanse hulp aan Afghanistan voor niks is geweest", zegt correspondent Marieke de Vries. "Iedereen vraagt zich af: hoe heeft dit zo snel en chaotisch kunnen gebeuren?"

Na een razendsnelle opmars in Afghanistan hebben de Taliban vandaag Kabul bereikt . De Afghaanse president Ashraf Ghani is met zijn entourage het land ontvlucht . Talibanstrijders hebben het presidentiële paleis in Kabul ingenomen .

De meeste NAVO-troepen zijn inmiddels weg uit Afghanistan, en de Taliban zijn sindsdien aan een opmars begonnen. Biden blijft zijn keuze om de troepen terug te trekken verdedigen: een paar dagen geleden zei hij dat de Afghaanse leiders de handen nu ineen moeten slaan. Ook benadrukte hij dat de VS de afgelopen twintig jaar meer dan een biljoen (duizend miljard) dollar heeft uitgegeven aan de oorlog in Afghanistan en duizenden militairen heeft verloren.

Biden maakte in april bekend dat hij voor 11 september van dit jaar de laatste Amerikaanse troepen uit Afghanistan wilde halen. Die dag is het twintig jaar geleden dat de aanslagen op het World Trade Center in New York werden gepleegd, wat de directe aanleiding was voor de invasie van Afghanistan onder leiding van de VS. De VS, en andere NAVO-landen, hebben onder meer geholpen met het trainen van regeringstroepen.

In Amerikaanse media wordt dit een van de grootste militaire fiasco's ooit genoemd voor de VS. Er worden paralellen getrokken met de chaotische terugtrekking van de troepen in Vietnam in 1973. Twee jaar later kwam de door de Amerikanen gesteunde regering van Zuid-Vietnam ten val en namen de communistische Noord-Vietnamezen het over.

Maar eigenlijk is de parallel met het terugtrekken van de troepen uit Irak veel accurater, zegt De Vries. "Toen trok oud-president Obama de troepen terug en werd het Irakese leger onder de voet gelopen door Islamitische Staat (IS), waardoor Obama weer nieuwe troepen moest sturen. De legertop waarschuwde Biden: 'We've seen this film before'. Er wordt zelfs gezegd dat deze situatie nog erger is."

Maar de vraag wordt ook gesteld of de VS deze oorlog al niet veel langer geleden heeft verloren. "Amerika heeft het sterkste leger ter wereld en is als land volkomen verweven met zijn leger. Er werd altijd gedacht dat als ze ons materieel zouden sturen, de Taliban wel verslagen zouden worden. Dit wordt gezien als enorm gezichtsverlies, ook op het internationale toneel."

"Dit is meer dan een nederlaag", zegt ook oorlogsverslaggever en VRT-journalist Rudi Vranckx: