Federer ondergaat derde knieoperatie en is maanden uit roulatie

Roger Federer heeft besloten een derde knieoperatie te ondergaan en zal daarna nog maanden uitgeschakeld zijn. Dat zegt de 40-jarige Zwitser in een bericht op zijn Instagram. "Het is de juiste keuze, ik wil weer beter worden en rond kunnen rennen", aldus de twintigvoudig Grand Slam-winnaar.

"Ik wil mezelf een sprankje hoop geven om op welke manier dan ook terug te keren in de tour", vervolgt Federer zijn relaas. Na zijn knieoperatie zal de tennisser moeten revalideren en is hij in ieder geval nog maanden uitgeschakeld.

Realistisch

Federer onderging vorig jaar twee knieoperaties en maakte in maart van dit jaar na dertien maanden zijn rentree. Op Wimbledon in juli werd Federer in de kwartfinales uitgeschakeld en werd er al gespeculeerd dat dat mogelijk de laatste wedstrijd uit zijn carrière was.

Van een tennispensioen is allerminst nog sprake, de derde operatie aan zijn knie is er juist een om weer terug te kunnen keren. Toch kijkt de tennisser ook nuchter naar dit moment in zijn carrière. "Ik ben realistisch, ik weet hoe moeilijk het is om op deze leeftijd nóg een operatie te ondergaan. Ik wil het proberen, ik wil weer gezond zijn."

Federer had zich vanwege zijn knieklachten al teruggetrokken van de Olympische Spelen in Tokio en zal nu dus in ieder geval niet deelnemen aan de US Open, dat eind augustus begint.