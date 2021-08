Koeman lovend na Messi-loze zege op Real Sociedad: 'Beste Barça in vele jaren'

FC Barcelona is het tijdperk zonder clublegende Lionel Messi begonnen met een 4-2 zege op Real Sociedad in La Liga.

Na afloop was trainer Ronaldo Koeman zeer te spreken over zijn ploeg. "Het is altijd belangrijk om het seizoen te beginnen met een overwinning", zei Koeman. "Zeker thuis en zeker na de recente gebeurtenissen. We wilden goed voor de dag komen en winnen en dat hebben we beide gedaan."

De Nederlandse trainer was met name te spreken over het eerste halfuur. "Hoe wij gespeeld hebben in het eerste half uur, dat was het beste Barça dat ik in vele jaren gezien heb. Dat is de manier hoe we willen spelen."