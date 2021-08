Barcelona opent met winst op Sociedad in eerste wedstrijd zonder Messi

Barcelona speelde daarna als bevrijd, maar zag Sociedad nog bijna langszij komen met twee late goals van Julen Lobete en Mikel Oyarzabal. Sergio Roberto liet Koeman en consorten vervolgens in blessuretijd opgelucht ademhalen.

Vlak voor rust deed Martin Braithwaite er nog een bij op aangeven van De Jong. De Deen scoorde na rust opnieuw, waarbij Depay met een fraaie pass op Jordi Alba andermaal een aandeel in de treffer had.

Trainer Ronald Koeman had een basisplaats gereserveerd voor Memphis Depay, die zijn eerste officiële duel in dienst van Barcelona speelde, en de weer fitte Frenkie de Jong.

FC Barcelona is het tijdperk zonder clublegende Lionel Messi begonnen met een 4-2 zege op Real Sociedad in La Liga.

Atlético, dat in de voorbereiding nog verloor van Feyenoord , kwam voor rust op voorsprong door een prachtige uithaal van Ángel Correa. Stefan Savic verzuimde de marge te verdubbelen toen hij de bal voor zijn voeten kreeg na een gestopte kopbal van Mario Hermoso.

Landskampioen Atlético Madrid begon het seizoen in de La Liga met een 2-1 zege bij Celta de Vigo.

Iago Aspas miste in de eerste helft de beste kans van Celta, maar had na rust succes. Hij schoot raak vanaf de stip, nadat de VAR hands van Marcos Llorente had gezien.

Kort daarna maakte Correa met een schuiver zijn tweede. Aspas was nog dicht bij de 2-2, maar in kansrijke schoot hij naast. In de grimmige slotfase, met een flinke blessuretijd, kregen Hermoso en Celta-speler Hugo Mallo nog rood.