Marokkaanse jongeren wachten in Ceuta op die ene vrachtwagen richting Europa

Aschraf (17) kijkt toe. Hij kwam Ceuta zwemmend binnen tijdens de diplomatieke crisis in mei. Hij wil weg, naar Madrid, naar Duitsland, waar maar werk is. "Mijn ouders weten dat ik in Ceuta zit. Ze wilden dat ik vertrok. Het is moeilijk, maar mijn ouders weten ook dat ik in Marokko geen toekomst heb. Er is geen werk, het maakt niet uit of je studeert."

Maar veel keus is er niet. Ze bivakkeren met tientallen anderen tussen de blokken, of in boomhutten. Een jongen sjokt mismoedig voorbij. Hij is wit van het cementpoeder op zijn kleren en lichaam. Zijn poging mislukte om mee te komen met een cementboot, die naar het Spaanse vasteland afvoer. "Morgen weer proberen", haalt hij zijn schouders op.

Honderden cementblokken zijn als dobbelstenen langs de kust van Ceuta gestrooid. De zeewering ligt door elkaar heen en zo ontstonden allerlei nissen. Marokkaanse jongens legden matrassen in de ruimtes. Ze slapen er al drie maanden, in een vervuilde omgeving van stukken plastic, lege blikjes en natte kleren. "Soms komen de golven hoog, dan slaat het water naar binnen", wijst een van de jongens. "Dan wordt alles drijfnat."

Honderden Marokkaanse jongeren zwerven door Ceuta. Ze kwamen half mei de Spaanse stad binnen nadat Marokko tijdens een diplomatieke ruzie de grens open zette. Een gedeelte daarvan leeft op straat. "In Marokko hebben we het zwaar gehad. Het is als een oorlog", zegt de 17-jarige jongen Achmed.

Ceuta

Ceuta is met 85.000 inwoners net iets kleiner dan Heerlen. De Spaanse stad is omsloten door Marokkaans land. De grensovergang El Tarajal werd in mei wereldnieuws toen tienduizend Marokkanen de hekken trotseerden. Zwemmend, of over land langs de - op het eerste gezicht - in slaap gevallen Marokkaanse grenswachters.

Achter het grootste diplomatieke conflict in decennia zat de woede over het behandelen van de secretaris-generaal van de onafhankelijkheidsbeweging Polisarioin in een Spaans ziekenhuis. De groep - die strijdt voor de autonomie van de Westelijke Sahara - is voor Marokko de staatsvijand. In een antwoord gingen de hekken van El Tarajal open.

Zo'n 800 minderjarigen die niet werden uitgezet worden opgevangen in drie loodsen op een industrieterrein. Een ander deel, naar schatting zo'n tweehonderd Marokkanen, vertrouwt die opvang niet en zwerft op straat uit angst voor deportatie. Ze hopen zo op een kans om met vrachtwagens naar de overkant van de zee, in Europa te komen.