Tottenham Hotspur deelt eerste tik uit aan landskampioen Manchester City

Tottenham Hotspur is de Premier League met een goed gevoel begonnen. De ploeg van de Portugese trainer Nuno Espírito, opvolger van José Mourinho, versloeg in eigen huis de regerend kampioen van Engeland, Manchester City, met 1-0.

Steven Bergewijn (Tottenham Hotspur) en Nathan Aké (Manchester City) kregen beiden een basisplaats. Opvallend genoeg ontbrak in de selectie van de Spurs de vedette Harry Kane. De aanvoerder wordt in verband gebracht met een transfer naar Manchester City en was nergens te bekennen.

Stempel

In de eerste helft liet de landskampioen weten waar het voor kwam: de winst. City was oppermachtig en had veruit het meeste balbezit, maar echt grote kansen bleven uit. Ook Jack Grealish, sinds deze zomer met 117 miljoen de duurste aankoop in de Premier League, wist zijn stempel nog niet te drukken.

Na rust waren de rollen omgedraaid en uit een razendsnelle counter wist Bergwijn Son Heung-min snel te vinden die na een kapbeweging met links in de verre hoek doelman Ederson wist te passeren. Kort daarna liet de Nederlander zelf na om er nog 2-0 van te maken, zijn schot ging naast.

City wist nog maar weinig gevaar te stichten en Son was een kwartier voor tijd zelfs nog dicht bij een tweede treffer.

West Ham verslaat Newcastle

Eerder op de dag won West Ham United met 2-4 bij Newcastle United. De thuisploeg kwam twee keer op voorsprong, maar 'The Hammers' gingen uiteindelijk met een ruime overwinning terug naar Londen.