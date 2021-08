Premier Trudeau van Canada wil verkiezingen om meerderheid in parlement te behalen

Canada gaat op 20 september naar de stembus, heeft premier Trudeau bekendgemaakt. Hij kiest ervoor nu verkiezingen te houden om zo te kunnen profiteren van het voorspoedig verlopen vaccinatieprogramma.

De vaccinatiegraad in Canada is een van de hoogste ter wereld. De Liberal Party van Trudeau kreeg bij de verkiezingen twee jaar geleden geen meerderheid in het parlement, waardoor de partij de oppositie nodig heeft om nieuwe wetten aangenomen te krijgen.

"We stonden achter jullie, en nu is het tijd om jullie stem te horen," zei hij in zijn toespraak. "Canadezen moeten kunnen kiezen hoe ze de strijd tegen covid-19 willen beëindigen". Trudeau heeft zich de laatste maanden regelmatig negatief uitgelaten over zijn samenwerking met oppositiepartijen.

Hij vindt dat die zijn beleid vaak blokkeren. Dat lijkt ook de aanleiding voor zijn besluit om nieuwe verkiezingen te houden, die kunnen hem een rechtstreeks mandaat van de kiezer opleveren, onder meer voor de uitvoering van een steunmaatregel van 68 miljard euro voor de economie.

Wel is onzeker of het Trudeau gaat lukken dit keer wel een meerderheid in het parlement te krijgen. Volgens de laatste opiniepeilingen ligt de Liberal Party weliswaar op kop, maar is een meerderheid nog lang niet in zicht.

'Egoïstisch'

De populariteit van Trudeau is minder groot dan voorheen, maar de aanpak van de pandemie wordt algemeen wel als een groot succes gezien. Meer dan 71 procent van de Canadezen is volledig gevaccineerd en zo'n 82 procent heeft zeker één prik gekregen.

Ook het programma om de economie draaiende te houden heeft geholpen. De regering heeft miljarden uitgegeven om de schade tijdens de lockdown te beperken. Die is nu opgeheven, maar het land kampt met een toename van het aantal besmettingen.

Jagmeet Singh, leider van de linkse New Democratic Party en een van de grootste uitdagers van Trudeau, noemt het "egoïstisch" dat de premier verkiezingen wil houden in een pandemie. Ontario, de grootste provincie van Canada, registreerde de afgelopen tijd meer dan 500 nieuwe coronabesmettingen per dag.