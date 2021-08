Feyenoord start seizoen met overtuigende zege bij Willem II

In navolging van Ajax en PSV is ook Feyenoord het eredivisieseizoen overtuigend begonnen. De Rotterdammers brachten het goede gevoel uit de voorbereiding en de wedstrijden in de voorronde van de Conference League ook tot uiting bij Willem II in Tilburg: 0-4.

Feyenoord begon zijn eerste eredivisieduel van het seizoen zonder Alireza Jahanbakhsh, de man van de twee goals donderdag tegen FC Luzern (3-0). De Iraniër kampt met lichte liesklachten. De Noorse aankoop Frederik Aursnes verving Jahanbakhsh in de basis.

Goals van Linssen, Sinisterra en Til

De thuisploeg kon aanvankelijk goed mee en slechts een prima redding van Justin Bijlow stond de 1-0 van Kwasi Wriedt in de weg. In het vervolg was Feyenoord echter heer en meester.

Linssen, door coach Arne Slot opnieuw centraal in de spits opgesteld, zette de Rotterdammers op voorsprong. Hij haalde uit van afstand en Willem II-doelman Robbin Ruiter had het nakijken. Luis Sinisterra maakt er al snel 2-0 van. De Colombiaan dribbelde richting het doel van Ruiter, had kunnen afspelen op de vrijstaande Guus Til, maar tikte de bal uiterst koel langs de keeper.