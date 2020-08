Van Aert troeft Alaphilippe af en wint Milaan-Sanremo

De 111de editie van Milaan-Sanremo, het eerste wielermonument van het jaar, is een prooi geworden voor Wout van Aert. De Belg van Jumbo-Visma troefde de winnaar van vorig jaar, Julian Alaphilippe, af in de sprint. Van Aert won vorige week ook al de klassieker Strade Bianche.

De Primavera werd vanwege de coronapandemie op een tropische zomerdag gereden en niet zoals gewoonlijk in de lente, maar het koersbeeld oogde vertrouwd met vroege vluchters, die lang standhielden.

Nu waren dat Marco Frapporti, Manuele Boaro, Mattia Bais, Damiano Cima, Fabio Mazzucco, Alessandro Tonelli en Héctor Carretero. Op 34 kilometer van de meet strandde Boaro als laatste. De Fransman Alaphilippe reed even later lek, net voordat de voet van de Cipressa werd bereikt.

Op de Cipressa mislukten aanvallen van Loïc Vliegen en Jacopo Mosca (in de klim) en Daniel Oss (in de afdaling), waarna de beslissing viel op de Poggio.

Alaphilippe demarreert

Gianluca Brambilla en Aimé De Gendt reden even vooruit, maar werden overvleugeld door de favorieten, waarbij ook Van der Poel standhield. Alaphilippe had zich inmiddels weer teruggevochten en demarreerde op zo'n vier kilometer van de meet. Alleen Van Aert, die vorig jaar zesde werd, had daarop een antwoord.

De twee zagen het peloton steeds dichterbij komen, maar ze hielden genoeg over om het samen uit te vechten.

Met een paar banddiktes verschil drukte de Belg, die eerder deze week ook al het podium haalde in Milaan-Turijn (3de), zijn voorwiel als eerste over de streep, twee seconden voor de naderende groep. Van der Poel eindigde uiteindelijk als dertiende.