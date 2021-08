EK-zilver voor beachduo Boermans/De Groot, geen brons voor Brouwer/Meeuwsen

Stefan Boermans en Yorick de Groot zijn er niet in geslaagd om bij hun EK-debuut te stunten met de titel. In een spannende finale in Wenen was het Noorse duo Mol/Sørum in drie sets te sterk: 19-21, 26-24, 12-15.

De olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Sørum blonken in de eerste set vooral uit in aces en wisten een voorsprong van drie punten te pakken. Dat het duo Boermans/De Groot een comeback in huis heeft, bewees het in de halve finale en ook in de strijd om het goud lieten ze zich niet zomaar opzijzetten.

Vooral dankzij de blocks van Boermans wisten de Nederlanders twee setpunten te overleven, maar bij het derde setpunt maakten de Noren het af.

Zeven keer is scheepsrecht

In de tweede set liepen de 26-jarige Boermans en de 21-jarige De Groot uit naar een 10-6 voorsprong, waarna de Noren een time-out namen. Dat had in eerste instantie weinig effect. De Nederlanders hadden er zichtbaar plezier in en hielden de voorsprong lang vast.

Toch maakte het duo het zichzelf nog erg lastig. Uiteindelijk hadden de Nederlanders maar liefst zeven setpunten nodig om de derde set af te dwingen.

Vierde titel voor de Noren

In de beslissende set leken Boermans en De Groot steeds meer in zichzelf te geloven en hadden geen ontzag voor de drievoudig Europees kampioenen. Aan de hand van de ontketende Boermans liep het duo uit naar 11-8.

Daarna ging het bergafwaarts voor de Nederlanders, die de Noren vijf punten op rij lieten scoren. Daar konden Boermans en De Groot niet meer van terugkomen. Met 15-12 veroverden Mol en Sørum de derde set en hun vierde Europese titel.

Geen brons voor Brouwer/Meeuwsen

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen slaagden er niet in voor een tweede keer op het EK beachvolleybal brons te winnen. In Wenen verloor het koppel de strijd om de derde plek van de Polen Piotr Kantor en Bartosz Losiak met 21-14, 21-19.