Langeler keert terug bij PEC Zwolle met kleine nederlaag tegen Vitesse

Het doelpunt had een verlammend effect op de Zwollenaren, die via Sam Kersten nog wel een keer gevaarlijk werden. Aan het einde van de eerste helft vond PEC zichzelf weer een beetje terug, zonder grote kansen te creëren.

Ondertussen had ook Vitesse een tegenvaller te verwerken. Riechedly Bazoer, die ondanks zijn wens om te vertrekken wel speelde, verliet geblesseerd het veld. De aanvaller was halverwege de eerste helft in botsing gekomen met Dean Huiberts, probeerde nog door te gaan maar had toch teveel last.

Kansen en spreekkoren

Beide ploegen wisten er toch bovenop te komen en begonnen de tweede helft met vermakelijk voetbal. Mustafa Saymak en Gervane Kastaneer probeerden het voor Zwolle, maar zonder succes. Aan de andere kant konden ook Loïs Openda en Million Manhoef geen doel treffen.

Het amusante spel veranderde langzaam in vechtvoetbal, met de nodige frustraties tot gevolg. Het aanwezige thuispubliek liet zich ook van zijn mindere kant zien met spreekkoren richting de uitploeg.

Het spel werd er daarna niet beter op en hoewel vooral PEC nog wel op zoek ging naar een goal, bleef Baden Frederiksen de enige doelpuntenmaker van de wedstrijd.