Ten Hag over Müller: 'Een fenomeen, dit nieuws komt hard aan'

"Het was een fenomeen, dit nieuws komt altijd hard aan", reageert Erik ten Hag in Langs de Lijn op het overlijden van Gerd Müller . De Ajax-trainer heeft de voetballegende van dichtbij mee mogen maken tijdens zijn periode bij Bayern München en heeft goede herinneringen aan Müller.

Ten Hag was gedurende de periode van 2013 en 2015 werkzaam bij de Duitse club, in oktober 2015 werd bekend dat Müller aan de ziekte van Alzheimer leed. "Zelfs in die fase had hij nog tips, zeker voor aanvallers", zegt Ten Hag.

"Hij heeft veel voor Bayern München betekend. Het aantal goals wat hij gemaakt heeft is fenomenaal, een ongelofelijke kwaliteit." Andersom heeft de club ook weer veel voor Müller betekend, weet Ten Hag.

Proces vertragen

"De club heeft zijn vrouw ontlast, hij kreeg een privé-chauffeur en ze gingen tennissen met hem. Zodat hij onder de mensen bleef en om zo het proces zo veel mogelijk te vertragen. Dat heeft Bayern klasse gedaan."

Ten Hag roemt Müller niet alleen om zijn voetbalkwaliteiten, maar ook als persoon. "Absoluut een fenomeen, als persoon bleef hij zo normaal. Dat was het mooie, er was geen enkele vorm van arrogantie. Een geweldige persoonlijkheid", aldus Ten Hag.