President Ghani heeft Afghanistan verlaten, 'stemde in met aftreden'

Er klinken schoten in meerdere wijken van Kabul, melden diverse media op basis van ooggetuigen. Talibanstrijders hadden al stellingen ingenomen in de buitenwijken van de stad.

Vlak nadat het nieuws bekend werd gemaakt, zeiden de Taliban dat hun troepen de hoofdstad in zullen trekken. De strijders hebben daartoe het bevel gekregen "om plunderingen te voorkomen". De woordvoerder van de extremistische groepering stelt dat de politie de hoofdstad heeft verlaten en dat zij voor de openbare orde gaan zorgen.

Ghani is naar buurland Tadzjikistan gegaan, zegt een functionaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken tegen persbureau Reuters. Woordvoerders willen niet reageren op de berichten over zijn vertrek. Dat zou de veiligheid van Ghani in gevaar kunnen brengen, wordt daarbij als reden gegeven.

De Taliban, die dus op het punt staan om de hoofdstad onder controle te krijgen, zijn de berichten over Ghani naar eigen zeggen nog aan het controleren.

'Macht overgedragen'

Volgens de Afghaanse nieuwssite Tolo News zijn naaste medewerkers van de president samen met hem vertrokken. Waarnemend minister van Defensie Bismillah Mohammadi zegt morgen met een delegatie naar Doha in Qatar te reizen voor besprekingen over de situatie in Afghanistan. Eerder al zou Ghani de macht hebben overgedragen aan deze leiders.

Bronnen dicht bij de Taliban zeggen tegen Tolo News dat Ghani ermee heeft ingestemd om af te treden als er een politiek akkoord is en dat hij de macht zal overdragen aan een overgangsregering.

De Amerikaans-Afghaanse hoogleraar en voormalige Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken Ali Ahmad Jalali wordt waarschijnlijk benoemd tot hoofd van een interim-regering van Afghanistan, gevestigd in Kabul. Dat meldt persbureau Reuters op basis van diplomatieke bronnen.