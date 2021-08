Rode Kruis opent gironummer voor slachtoffers aardbeving Haïti

Het Rode Kruis heeft gironummer 5125 geopend voor de slachtoffers van de zware aardbeving in Haïti. Daarbij zijn ten minste 724 mensen om het leven gekomen, is zondagmiddag bekendgemaakt. Er zijn zeker 2800 gewonden en een onbekend aantal mensen wordt nog vermist.

De aardbeving in het zuidwesten van het land had een kracht van 7,2. Daarna volgden verschillende naschokken, waarvan de zwaarste volgens Amerikaanse geologen een kracht had van 5,8. Het gaat dagen duren voor de omvang van de schade duidelijk is, zegt het hoofd van hulporganisatie Save the Children in Haïti.

Kerken stortten in tijdens mis

Het Rode Kruis helpt bij zoekacties in de regio's rondom de steden Les Cayes en Jérémie, waar de schade het grootst is. "Kerken stortten daar in tijdens de ochtendmis en het is waarschijnlijk dat er mensen vastzitten onder het puin", laat de hulporganisatie weten.

Het Rode Kruis zorgt ook voor onderdak, acute medische zorg en psychosociale ondersteuning. In de Dominicaanse Republiek heeft de hulporganisatie goederen klaarliggen om 4500 mensen mee te kunnen helpen.

Het zuidwesten van Haïti is zwaar getroffen door de aardbeving: