Van Vleuten schrijft Ronde van Noorwegen op haar naam

Annemiek van Vleuten heeft de Ronde van Noorwegen op haar naam geschreven. De renster van Movistar veroverde in de derde etappe na een machtige solo de leiderstrui en hoefde die zondagmiddag in de vierde en laatste rit niet meer af te staan.

De zege in de slotrit, een 141,6 kilometer lange etappe van Drobak naar Halden, werd betwist in een massasprint. Daarin was Chloe Hosking van Trek de sterkste. De Australische maakte het voorbereidende werk van haar ploeggenote Lucinda Brand uitstekend af.

Hosking bleef op de eindstreep de Amerikaanse Coryn Rivera en de Italiaanse Chiara Consonni ruim voor.

Zesde Nederlandse

Het is al de zesde keer dat de eindzege in deze WorldTour-koers naar een Nederlandse gaat. In 2017, 2018 en 2019 pakte Marianne Vos de eindzege. Lucinda Brand was in 2016 de sterkste en in 2014 greep Anna van der Breggen de winst.