Flinke nederlaag voor Bosz en Lyon; 3-0 verlies bij Angers

Trainer Peter Bosz is slecht aan het seizoen begonnen met zijn nieuwe club Olympique Lyonnais. Angers, de nummer dertien van het afgelopen seizoen, bleek zondagmiddag in eigen stadion met 3-0 te sterk in de tweede speelronde van Ligue 1.

Sofiane Boufal opende in de 20ste minuut de score voor de thuisploeg. De Braziliaanse verdediger Marcelo trof in de 54ste minuut in eigen doel. Azzedine Ounahi bepaalde in de slotfase de eindstand.

Lyon, dat vorig jaar op de vierde plaats eindigde, eindigde de wedstrijd met tien man: Maxwel Cornet moest met twee gele kaarten van het veld.

Lyon begon de Franse competitie vorige week met een gelijkspel tegen Stade Brest: 1-1.