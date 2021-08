Terpstra en Tauber op podium EK mountainbike, goud wederom voor Ferrand-Prévot

Mountainbikester Anne Terpstra heeft op de EK in het Servische Novi Sad zilver gepakt. Ze moest net als een jaar geleden alleen de ontketende Pauline Ferrand-Prévot uit Frankrijk voor zich dulden. De derde plaats was voor Anne Tauber.

Terpstra en Ferrand-Prévot probeerden in de derde ronde al samen met Maja Wloszczowska weg te rijden. De ene na de andere concurrente sloot echter aan. Een ronde later was Ferrand-Prévot het zat. De regerend wereldkampioene, die bij de Spelen in Tokio slechts tiende werd, plaatste nu wel een succesvolle demarrage en reed razendsnel weg.

Terpstra, die in Tokio net buiten het podium viel en als vijfde over de finish kwam, en Tauber kwamen achter de Française solo over de meet.

Ook zilver in beloftencategorie

De podiumplekken van Terpstra en Tauber waren niet het enige succes voor Nederland op de EK mountainbiken. Eerder op de dag veroverde ook Puck Pieterse al een zilveren medaille in de categorie onder 23 jaar.

Later vanmiddag komen de mannen nog in actie in Novi Sad. Mathieu van der Poel en Milan Vader ontbreken op de startlijst.