Gerd Müller, de ongekroonde koning van de frommelgoal

1973: Gerd Müller en Eusebio met de Zilveren en Gouden Schoen - AFP

In de jaren zeventig wordt de Duitse taal verrijkt met het werkwoord: müllern. Het staat voor zoiets als 'de bal in de goal frommelen'. Het woord verwijst natuurlijk naar de vermaarde spits van Bayern München en het Duitse voetbalelftal: Gerd Müller. Zijn doelpunten komen zelden in aanmerking voor de schoonheidsprijs. Maar hij maakt er wel veel, héél veel. Tot genoegen van zijn club en 'Die Mannschaft' die mede dankzij de treffers van de ongekroonde koning van de frommelgoal grote successen vieren. De goaltjesdief van weleer is vandaag 75-jarige leeftijd overleden. Wever Müller groeit op in het Zuid-Duitse Nördlingen, waar hij als jongen van eenvoudige komaf al op jeugdige leeftijd als wever aan de slag gaat. Voetbal zorgt voor de broodnodige afleiding. Zijn productiviteit op de grasmat van TSV 1861 Nördlingen valt al snel in het oog en na zijn 46 goals in 31 duels in het seizoen 1963/1964 vindt Bayern München zelfs de tijd rijp voor een transfer. Bayern acteert dan nog op een bescheiden niveau, maar promoveert al in Müllers eerste jaar naar de Bundesliga. De kracht van de selectie neemt gestaag toe en in 1974 weet het zelfs de macht in Europa over te nemen van Ajax en driemaal op rij de Europacup voor landskampioenen te veroveren. In twee van de drie finales behoort Müller tot de doelpuntenmakers.

WK 1974: Gerd Müller en Paul Breitner - AFP

Müller groeit in dat succeselftal uit tot een waar fenomeen. Met zijn dijen als boomstronken en spreekwoordelijke neusje voor de goal vormt hij een regelrechte nachtmerrie voor elke verdediger. In de 585 wedstrijden die hij voor Bayern speelt, maakt de gedrongen maar beweeglijke aanvaller in totaal 533 doelpunten. Hij wordt zeven keer topscorer van de Bundesliga. Der Bomber Ook in het nationale elftal toont Müller zich met zijn 68 doelpunten in 62 interlands van onschatbare waarde. 'Der Bomber der Nation' wordt topscorer op het WK van 1970 en het EK van 1972, pakt met West-Duitsland de Europese titel in 1972 en schuift in de WK-finale van 1974 de winnende 2-1 achter doelman Jan Jongbloed, voetbalminnend Nederland voor jaren met een trauma opzadelend.

Gerd Müller maakt de 2-1 in de WK-finale tegen Nederland (1974) - NOS

Zo glansrijk als zijn voetbalcarrière is, zo hard gaat het bergafwaarts daarna. In de Verenigde Staten, waar hij in 1979 een lucratief contract tekent bij Fort Lauderdale Strikers en in 1982 een punt achter zijn loopbaan zet, raakt hij als restauranteigenaar zonder succes verslaafd aan de alcohol. Ploegmakkers Gescheiden en berooid keert de voormalige ster, in 1970 nog uitgeroepen tot Europees Voetballer van het Jaar, terug naar Duitsland. Zijn ploegmakkers van weleer komen hem te hulp en in 1992 gaat Müller bij Bayern München aan de slag als jeugdtrainer. In oktober 2015, kort voor zijn 70ste verjaardag, wordt bekend dat Müller al enige tijd aan de ziekte van Alzheimer lijdt.