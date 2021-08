Wereldgoal Strand Larsen bezorgt Groningen drie punten in Leeuwarden

Ahmed El Messaoudi viert de openingstreffer tegen Cambuur Leeuwarden - ANP

SC Cambuur heeft de rentree in de eredivisie geen extra glans weten te geven. Dankzij een wereldgoal van Jørgen Strand Larsen in blessuretijd won FC Groningen de wedstrijd in Leeuwarden met 2-1. De thuisploeg wilde zich, gesteund door 7.000 aanwezige toeschouwers, laten zien in de openingsfase, maar de kansen waren voor FC Groningen. Al na vijf minuten leek de uitploeg op voorsprong te komen toen Gabriel Gudmundsson een goede voorzet gaf op Tomas Suslov. De Slowaak knalde de bal echter hard op doelman Sonny Stevens. Voor het Groningse doel, waar voor het eerst sinds mei 2015 een andere keeper stond dan de vertrokken Sergio Padt, gebeurde er niet veel. Cambuur probeerde het wel, maar wist het Peter Leeuwenburgh niet één keer echt lastig te maken.

Ook FC Groningen creëerde niet veel kansen, maar na ruim een halfuur was daar toch de openingstreffer. Na een goed genomen hoekschop van Suslov belandde de bal precies op het hoofd Ahmed El Messaoudi, die vrij kon inkoppen. Daarbij kreeg hij wel wat hulp van Sam Hendriks, die bij de paal stond maar zijn verdedigende werk matig uitvoerde. Cambuur op jacht Cambuur had na het doelpunt niets meer in te brengen, maar Groningen kon het initiatief in de tweede helft niet vasthouden. De thuisploeg kwam als herboren uit de kleedkamer en zocht nadrukkelijk naar de gelijkmaker. Issa Kallon was de gevaarlijkste man aan Friese zijde, maar zijn schot van buiten het strafschopgebied werd knap gekeerd door Leeuwenburgh. Aan de andere kant had Romano Postema een grote kans op de 2-0, maar de invaller was oog in oog met Stevens niet overtuigend.

Cambuur viert de gelijkmaker tegen FC Groningen - ANP

De ploeg van trainer Henk de Jong, die voor de wedstrijd aangaf nog op zoek te zijn naar versterkingen, bleef jagen op de gelijkmaker. Die kwam er ook, dankzij Robin Maulun. De middenvelder was het eindstation van een goede aanval en schoof keurig binnen. Schitterend doelpunt Na de gelijkmaker bleven de ploegen aanvallen, maar geen van beide leek de wedstrijd naar zich toe te trekken, tot een paar minuten voor tijd. FC Groningen-aanvaller Jørgen Strand Larsen kreeg de bal in het strafschopgebied, hield even hoog en wist de bal met een omhaal over doelman Stevens heen in het doel te werken. De wereldgoal van de invaller was genoeg voor de overwinning in Leeuwarden.