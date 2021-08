Schoten gelost bij mislukte mogelijke kunstroof bij Zaanse Schans: verdachten gevlucht

Bij het Zaans Museum in Zaandam is vanochtend geprobeerd een overval te plegen. Volgens de politie is daarbij geschoten. De politie is op zoek naar twee verdachten die zonder buit zijn weggereden op een scooter. Niemand raakte gewond.

Volgens kunstdetective Arthur Brand hebben de gewapende overvallers geprobeerd om een werk van de Franse schilder Claude Monet te stelen. Het is de daders niet gelukt om hun buit mee te nemen. De overvallers zijn volgens Brand met het kunstwerk de deur uit gelopen, maar het stuk zou weer in handen van het museum zijn.

De politie doet in de omgeving onderzoek naar wat zich heeft afgespeeld. Volgens de politie is er tijdens de poging tot overval rond 10.30 uur geschoten. De zwarte bromscooter waarmee de verdachten op de vlucht sloegen is gevonden in Wijdewormer, niet ver van Zaandam. "Het voertuig en de omgeving wordt onderzocht op sporen", aldus de politie.

Het museum is niet bereikbaar voor een reactie. Volgens een verslaggever van NH Nieuws hangt op de deur een briefje waarop staat dat het museum "vanwege omstandigheden gesloten" is.

Ruilmiddel voor strafvermindering

Volgens kunstdetective Brand gaat het om het schilderij De Voorzaan en de Westerhem, dat door het Zaans Museum in 2015 voor 1,2 miljoen euro is aangekocht. "Het is niet een van de hoogtepunten van zijn werk, maar voor het Zaans Museum is het natuurlijk wel een mooi stuk om te hebben". Monet maakte het schilderij toen hij een paar maanden in Zaandam verbleef.

De kunstdetective vermoedt dat het schilderij zou worden ingezet als ruilmiddel om een deal met justitie te kunnen sluiten. "Het lijkt mij een duidelijk geval van een crimineel die dit werk wilde verkopen aan een andere crimineel, die het mogelijk wil inzetten als ruilmiddel, om strafvermindering te krijgen", zegt Brand. "Dat was eerder ook het geval met schilderijen van Frans Hals en Van Gogh."

Volgens hem heeft het geen zin om gestolen kunstwerken te gebruiken als ruilmiddel. "In het verleden is er wel eens strafvermindering gegeven, maar dat doen rechters niet meer, omdat ze anders deze situatie in stand houden."

Meerdere eenheden van de politie zoeken naar de twee verdachten. Er is ook een Burgernetmelding verstuurd waarin mensen wordt gevraagd naar hen uit te kijken. De politie roept getuigen op zich te melden.