Duitse voetballegende Gerd Müller (75) overleden

De Duitse oud-voetballer Gerd Müller is overleden. De maker van de winnende 2-1 in de WK-finale van 1974 tegen Nederland is 75 jaar geworden.

Müller maakte in de jaren zeventig naam als doelpuntenmachine bij zowel Bayern München, waar hij van 1964 tot 1979 speelde, als het nationale elftal. De gedrongen maar beweeglijke spits blonk niet uit in het produceren van oogstrelende treffers, maar de 'ongekroonde koning van de frommelgoal' stond wel heel vaak op de goede plek.

Met zijn 533 doelpunten in 585 wedstrijden leverde hij een flinke bijdrage aan het binnenhalen van de vier landstitels, drie Europacups voor landskampioenen (1974, 1975 en 1976) en de wereldbeker in 1976 die Bayern in die periode veroverde.

Alzheimer

Met Duitsland pakte 'Der Bomber' in 1972 het Europees kampioenschap en twee jaar later de wereldtitel. Hij scoorde 68 keer in 62 interlands. In 1970 werd de in Nördlingen geboren Müller uitgeroepen tot Europees Voetballer van het Jaar.