Beachduo Boermans/De Groot stunt met finaleplaats EK, Brouwer/Meeuwsen strijdt om brons

Voor Brouwer/Meeuwsen rest daarom later vandaag de strijd om het brons. Boermans/De Groot staat vanavond in de finale tegenover Mol en Sørum.

Stefan Boermans en Yorick de Groot hebben verrassend de finale van de EK beachvolleybal in Wenen bereikt. Ze versloegen in de halve finales de Polen Piotr Kantor en Bartosz Losiak in twee sets: 21-19, 21-11.

Voor Brouwer en Meeuwsen waren de halve finale het eindstation. Net als bij de Olympische Spelen in Tokio, moesten ze in Wenen hun meerdere erkennen in het duo Mol/Sørum.

In de tweede set hadden Kantor en Losiak niet veel meer in te brengen tegen de 26-jarige Boermans en de 21-jarige De Groot. De Nederlanders domineerden de partij en wonnen de set met ruime cijfers: 21-11.

Brouwer/Meeuwsen, dat in 2013 wereldkampioen werd, wist in hun carrière nog nooit de EK-finale te bereiken. Het beste resultaat op de Europese kampioenschappen is een derde plaats in 2017.

Sterke eerste set

De Nederlanders startten goed tegen de Noren, die de afgelopen drie Europese kampioenschappen wonnen. Op de Olympische Spelen waren Mol en Sørum nog in twee sets te sterk in de achtste finales, maar in de Oostenrijkse hoofdstad lag het initiatief in het begin bij de 31-jarige Brouwer en de 33-jarige Meeuwsen.