Chinese acteur geboycot voor bezoek aan omstreden Japanse tempel

De Chinese vereniging van uitvoerende kunsten heeft een Chinese acteur geboycot nadat foto's waren opgedoken van een bezoek van de man aan de omstreden Yasukuni-tempel in Japan in 2018 en 2019. De foto's gingen online rond en leidden tot woede onder Chinese internetgebruikers en in de media.

De Yasukuni-tempel wordt door buurlanden van Japan gezien als een symbool van het militaristische verleden van het land en leidt geregeld tot spanning tussen Japan en China. In het shinto-heiligdom worden Japanse oorlogsdoden geëerd, onder wie veertien kopstukken die na de Tweede Wereldoorlog als oorlogsmisdadigers zijn veroordeeld door geallieerde rechters van het Tokio-tribunaal.

"Wangedrag"

China, dat van 1937 tot 1945 gedeeltelijk door Japan werd bezet, veroordeelt een bezoek aan de tempel door Chinezen. "Het wangedrag van acteur Zhang Zhehan schaadt het nationale gevoel zeer en heeft een verderfelijke invloed op zijn jonge publiek. Daarom vragen we onze leden hem geen werk meer aan te bieden", staat in een verklaring van de acteursvereniging.

De 30-jarige Zhang heeft op de sociale media zijn excuses aangeboden en zegt dat hij zijn domme actie betreurt. Ondanks de excuses schrijft een staatskrant dat hij een "hoge prijs moet betalen" voor het "in gevaar brengen van het nationale aanzien".

Meer dan 25 bedrijven in China hebben hun samenwerking met Zhang beëindigd, waaronder internationale firma's als Coca-Cola en sieradenmaker Pandora.

Jaarlijkse irritaties

Los van de zaak-Zhang heeft China geprotesteerd tegen het bezoek vrijdag van de Japanse minister van Defensie Nobuo Kishi aan dezelfde tempel. Zijn Chinese collega Wu Qian zegt dat het bezoek de "verkeerde benadering van Japan toont van zijn geschiedenis van invallen". Volgens hem toont het Japans "kwaadaardige bedoelingen om de naoorlogse internationale verhoudingen te verstoren".

Drie andere ministers bezochten de omstreden tempel vandaag en brachten een offer uit naam van premier Yoshihide Suga om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Japan capituleerde op 15 augustus 1945.

Ook dit tempelbezoek zal opnieuw tot ontstemde reacties van buurlanden leiden, met name van China en Noord- en Zuid-Korea, is de verwachting.

Nooit meer oorlog

Suga beloofde in zijn toespraak dat Japan nooit meer oorlog zal voeren. "Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft Japan voortdurend laten zien het vredespad te bewandelen. We willen geen herhaling van de verwoestingen van een oorlog en aan deze overtuiging zullen we vasthouden." Daarmee herhaalde hij de belofte die zijn voorganger Shinzo Abe vorig jaar deed in zijn 15 augustus-toespraak. Abe bezocht vorig jaar als premier enkele dagen na de herdenking de tempel en was er ook vandaag.

In tegenstelling tot Abe bood Suga geen excuses aan aan de Aziatische slachtoffers van de Japanse agressie. Keizer Naruhito daarentegen betuigde opnieuw "diepe spijt" voor het Japanse oorlogsverleden.